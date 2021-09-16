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«Просто недопустимо»: составителей школьного учебника с порнографией ждет наказание

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Скандал с публикацией в одном из российских учебников по английскому языку ссылки на порноресурс продолжает набирать обороты.

В начале недели стало известно, что в учебнике английского языка Spotlight от издательства «Просвещение» была обнаружена ссылка, которая вела на порносайт. Она размещена под одной из иллюстраций.

В ассоциации молодых педагогов России требуют немедленно привлечь к ответственности тех, кто допустил выход школьного учебника со ссылкой на порносайт внутри книги.

«Серьезный ущерб нанесен не только образованию, но и государству. Поэтому здесь необходимо в первую очередь дать правовую оценку тому, что произошло и по чьей вине, а дальше безусловно все-таки наделить соответствующей ответственностью тех, кто подобный контент допускает в пользование главных участников образовательного процесса — детей», — заявил директор лицея № 369 Санкт-Петербурга, председатель ассоциации молодых педагогов России в Петербурге Константин Тхостов.

Схожего мнения придерживается и экс-директор издательства «Дрофа», академик Российской академии образования (РАО), доктор исторических наук, профессор Александр Киселев.

«То, что там порнография — это просто недопустимо, наказание за это должно быть соответствующее», — заявил эксперт.

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