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Прогулка МакSим превратилась в кошмар

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Вернувшаяся с того света артистка вышла на прогулку. Певица МакSим шокировала и растрогала россиян.

Вся страна молилась о том, чтобы певица МакSим вышла из комы и вернулась к полноценной жизни. Чудо произошло, однако внешне звезда выглядит крайне болезненно. Истощенное тело и обтянутые кожей кости вселяют в россиян чувство тревоги за артистку. МакSим опубликовала в Сети свежие фото, которые заставили народ рыдать.

В инстаграм-аккаунте вокалистки появились кадры с прогулки. Певица вышла подышать свежим воздухом со старшей дочкой Александрой и пушистой собачкой. Перед камерой наследница нежно поцеловала МакSим, которая устроилась на дворовых качелях.

38-летняя звезда стала такой хрупкой, что теперь кажется ровесницей своей дочери. Даже в белом наряде, который визуально увеличивает объемы, певица МакSим шокировала народ своей худобой. На одном из снимков женщина закрыла глаза и прилегла на плечо наследницы, будто силы покинули ее.

Поклонники и просто сердобольные люди устроили в комментариях ажиотаж. Они выразили чувства с помощью плачущих смайликов. "Исхудала-то как!", "У меня снова слезы на глазах, не знаю почему", "Кошмар какой-то", "Мариночка, как похудела, бедная... Поправляйся до конца", "До слез приятно это видеть", "Господи, худющая", — написали россияне. Как скоро певица МакSим сумеет набрать вес, пока неизвестно. Артистке порекомендовали есть побольше мучного и калорийных блюд, чтобы никого не пугать своим видом.

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Источник — dni.ru
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