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После слов Тарзана о разводе Королева пустилась в пляс

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Наташа Королева и Сергей Глушко проводят отпуск в теплой и солнечной Турции.

Звездные супруги внезапно решили продлить себе лето и рванули к морю. В Турции первым делом пара отправилась на утреннюю морскую рыбалку. Наташа Королева и Тарзан наловили свежей барабули, отчего пришли в полный восторг, а затем пообедали вкуснейшей местной шаурмой.

Судя по всему, певица пребывает в прекрасном настроении и получает большое удовольствие от отпуска. Не испортил позитивный настрой знаменитости даже внезапно начавшийся дождь.

В Сторис своего инстаграм-аккаунта звезда показала собственные зажигательные танцы на улице под дождем. В шортах, сланцах и распахнутой рубашке Наташа Королева от души сплясала под песню своего бывшего мужа Игоря Николаева и Валерии "Лето, вернись!".

Звезду совсем не смущало то, что при ее активных движениях то и дело оголялись живот и грудь – кажется, ей удалось оторваться по полной.

Еще недавно настроение у артистки было не столь радужным. Несколько дней назад певица и ее муж стриптизер стали гостями программы "Секрет на миллион" на телеканале "НТВ" и рассказали Лере Кудрявцевой о своих секретах и переживаниях.

Наташа Королева призналась, что ей пришлось пережить большое горе – у женщины, мечтающей о ребенке, случился выкидыш. А Глушко рассказал, что до встречи с певицей, уже был женат. Мужчина искренне любил свою первую избранницу, но после ряда неудач в отношениях с ней он сам настоял на разводе.

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Источник — dni.ru
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