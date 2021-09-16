Полезное

Изменившаяся после тяжелой болезни Фрейндлих предстала перед публикой

Печать

После тяжелой формы ковида Алиса Фрейндлих смогла поправиться и активно жить дальше.

Прошлой зимой 86-летняя артистка сильно напугала россиян. Звезда "Служебного романа" подхватила коронавирус и попала в больницу с тяжелым поражением легких. За здоровье Алисы Фрейндлих молилась чуть ли не вся страна, и она победила болезнь, прошла длительную реабилитацию, а потом даже вернулась на сцену.

Накануне свежим снимком Алисы Бруновны в своем инстаграм-аккаунте поделился актер Вячеслав Манучаров. Очевидно, коллеги вместе играли в спектакле, а после попросили запечатлеть их в гримерке. Некоторые пользователи даже не узнали великую актрису – видимо, болезнь и возраст повлекли за собой соответствующие изменения во внешности.

Другие же подписчики были просто поражены счастливой улыбкой, высокой трудоспособностью и позитивным настроем актрисы, в недавнем прошлом пережившей тяжелую болезнь. Люди завалили Фрейндлих комплиментами и пожеланиями здоровья.

"Потрясающая актриса, дай бог ей здоровья еще на долгие года" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Этой женщиной можно только восхищаться", "Крепкого здоровья этой женщине, очень талантливая и самая лучшая", "Какая же она шустрая и не по времени молодая. Пример для всех!" - написали поклонники.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте