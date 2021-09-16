«Гимназия для женщин»: появилась информация о раздельном обучении в школах

16.09.2021 | 10:27

Многие российские политики перед выборами обратили свое внимание на школы и систему образования.

Не остался в стороне и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По словам политика, российские школы давно следует разделить по половому признаку – на мужские и женские.

Парламентарий высказал мнение, что это предоставит родителям учеников большую свободу выбора.

Жириновский предложил ввести различные названия для учебных заведений в зависимости от пола учащихся, Например, "мужской лицей", "гимназия для женщин" и просто "школа" для стандартных образовательных учреждений.

Кроме того, депутат призвал отменить школьные экзамены, заменив их контролем за активностью учеников и профориентацией выпускников, сообщает "Общественная служба новостей".