«Гимназия для женщин»: появилась информация о раздельном обучении в школах

Многие российские политики перед выборами обратили свое внимание на школы и систему образования.
Не остался в стороне и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По словам политика, российские школы давно следует разделить по половому признаку – на мужские и женские.
Парламентарий высказал мнение, что это предоставит родителям учеников большую свободу выбора.
Жириновский предложил ввести различные названия для учебных заведений в зависимости от пола учащихся, Например, "мужской лицей", "гимназия для женщин" и просто "школа" для стандартных образовательных учреждений.
Кроме того, депутат призвал отменить школьные экзамены, заменив их контролем за активностью учеников и профориентацией выпускников, сообщает "Общественная служба новостей".
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