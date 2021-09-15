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В чем кроется смысл великой «Рапсодии» Фредди Меркьюри

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5 сентября 1946 года на свет появился Фаррух Булсара. Спустя несколько десятков лет молодой человек парсийского происхождения станет звездой британской сцены, а чуть позже - кумиром миллионов жителей Земли, одним из самых узнаваемых артистов современности.

Вокалист рок-группы Queen, не без оснований считающийся «легендой рок-н-ролла», Фредди Меркьюри официально сменил имя лишь в 1970 году. Но еще долгое время он приходил в ярость, когда его называли Фаррух.

Мальчишка из простой семьи до 16 лет жил в Индии и на Занзибаре. Паренек увлекался музыкой, играл на фортепиано. Перебравшись в Великобританию Фредди не сразу нашел свое призвание. Какое-то время он трудился грузчиком, а параллельно осваивал в художественном колледже изобразительное искусство.

Знаковым для будущей успешной карьеры Меркьюри стало его увлечение творчеством Джими Хендрикса, Led Zeppelin, Cream. Чуть позже Фредди познакомился с Брайаном Мэем, Джоном Диконом и Роджером Тейлором. Именно так появилась группа Queen, которая станет одним из самых ярких музыкальных коллективов планеты.

Для многих поклонников и критиков до сих пор остается загадкой песня Bohemian Rhapsody. Она была записана всего за три недели. Для создания трека хоровые партии музыканты пели по отдельности, а затем более двухсот дорожек были сложены воедино. Раздельно писались и музыкальные инструменты. В итоге «Богемная рапсодия» стала одной из самых дорогих песен, но до сих пор остается эталоном качества.

И в наши дни никто не знает смысл таинственного трека. Одни связывают композицию с «Венгерскими рапсодиями» композитора Ференца Листа, другие видят образ больного Меркьюри. Сам музыкант предпочитал скрывать источники своего вдохновения и никогда не говорил о смысле своих песен. Фредди предлагал фанатам пофантазировать и самим решить, каков тайный смысл скрыт в этой песне. А однажды назвал текст «Рапсодии» рифмованной чепухой

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