Стала известна неутешительная оценка запасов нефти в России

15.09.2021 | 12:29

Огромные объемы добычи нефти и медленная разведка новых месторождений грозят России экономической катастрофой.

Примерно через два десятка лет закончатся рентабельные запасы нефти, имеющиеся на данный момент, заявил временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров.

«Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20-21 год. Этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти», — сообщил Петров в беседе с журналистом ТАСС.

По словам эксперта, самым перспективным регионом для разведки и добычи нефти и газа является Западная Сибирь. Однако, по словам Петрова, работы по развитию потенциала в регионе будут идти долгие годы.

С оценкой временно исполняющего обязанности главы Роснедр не согласны другие эксперты. Так в Минприроды заявили, что запасов природного газа в РФ хватит на 103 года, а глава «Росгеологии» Сергей Горьков утверждает, что России без проблем сможет добывать нефть до конца 21 столетия.