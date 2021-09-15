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«Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива»: Собчак высказалась после интервью с МакSим

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Несколько дней назад появилось первое интервью Марины Максимовой после выхода из комы. Событие стало сенсационным.

Долгое время вся страна молилась за любимую певицу. Поклонники верили в то, что такой талантливый и мудрый человек просто не может уйти так рано и внезапно. К счастью, МакSим смогла пройти через все. После того, как она пришла в себя, практически сразу попросила врачей отправить ее домой. Знаменитости хотелось обнять дочерей.

Пользователи Сети пытались догадаться, кто из журналистов первым добьется диалога с Мариной. Тот факт, что это сделала Ксения Собчак многих восхитил, но не стал шокирующим. В диалоге артистка рассказала о болезни, личной жизни, а также сделала несколько признаний. Звезда поделилась тем, что ощущала, пребывая в коме, а также о двух остановках сердца, которые случились у нее.

Интервью набрало более трех миллионов просмотров и двое суток находилось на первом месте в трендах видеохостинга "Ютуб". Лишь вчера вечером ролик занял четвертую позицию, что также крайне достойно. Ксения Собчак опубликовала селфи с МакSим и поделилась своими впечатлениями от встречи.

По словам журналистки, для нее именно Марина является подтверждением того, что успех и настроение интервью зависят от героя. Она назвала певицу "открытой и прекрасной" и объяснила, что из-за этих характеристик программа получилась "нежной". "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", – высказалась Ксения, намекнув, видимо, на некоторые другие выпуски шоу.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Очередную куклу отряхнули от нафталина, не гнушаются при это для пиара н болезнями мнимыми ни откровениями.

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