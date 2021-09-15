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«Исполосовали меня»: попавший под нож хирурга Крутой тает на глазах

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Знаменитый артист осунулся и постарел. Игорь Крутой встревожил фанатов.

Маэстро музыкального искусства Игорь Крутой обладает уникальным талантом, слухом и потрясающим голосом. Несмотря на почтенный возраст, 67-летний композитор продолжает выходить на сцену и радовать публику своими выступлениями. Однако в закулисье мужчина сталкивается с печальными проблемами — одежда валится с него, ведь он изрядно исхудал.

Игорь Крутой показал в Сети видеоролик, на котором он примерял концертный костюм. Оказалось, что брюки пришлись не по размеру — помощникам композитора пришлось постараться, чтобы ушить их на два, а то и три размера. Пользователи Сети пришли к выводу, что Игорь Крутой тает на глазах. Даже начали поговаривать, что он сломлен тяжелым недугом.

Несколько лет в Сети ходили слухи о том, что Игорь Крутой болен раком. Артист опроверг их, но отметил, что ему приходилось ложиться на операцию для удаления новообразования. В прошлом у композитора находили кисту поджелудочной железы, которую вырезали хирурги. "Врачи исполосовали меня", — признавался Игорь Крутой.

Нынешнее состояние здоровья артиста всерьез беспокоит его поклонников. Проведенная ранее операция могла серьезно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта Игоря Крутого. Остается лишь надеяться, что композитор сумеет улучшить самочувствие и избавится от болезненной худобы.

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Источник — dni.ru
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