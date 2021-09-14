В Госдуме решили переучить выпускников школ и заменить ими трудовых мигрантов

14.09.2021 | 08:00

В Государственной думе РФ предложили избавиться от трудовых мигрантов и дать дополнительный опыт российским школьникам, обеспечив детей знаниями и заработком.

По мнению депутата Светланы Бессараб, школьники с легкостью справятся с той работой, которую сейчас выполняют приезжие из других стран.

Парламентарий считает, что выпускники девятых классов могли бы заменить трудовых мигрантов, пройдя бесплатные курсы.

«Трудовые мигранты особенно в столице, выполняют не самую привлекательную работу, на которую не соглашаются граждане РФ. Эта работа часто связана с уборкой общественных мест, территорий или со строительством. Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе», — цитирует Светлану Бессараб «Газета.ru».

Парламентарий считает, что если ребят бесплатно обучить азам различных профессий, например, маляра-штукатура, столяра или каменщика, то через какое-то время они с легкостью смогут трудиться на благо общества.