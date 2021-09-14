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Супруг Наташи Королевой рассказал о разводе и улетел на курорт

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Сергей Глушко и Наташа Королева отправились в Турцию.

На днях звездная пара появилась в передаче "Секрет на миллион" на телеканале "НТВ" и поделилась откровениями. Глушко признался, что до встречи с певицей, уже был женат.

Мужчина искренне любил свою первую избранницу, но после ряда неудач в отношениях с ней он сам настоял на разводе. Поклонники Тарзана были очень удивлены, так как многие раньше ничего не знали о прошлом мужа Наташи Королевой.

Пока пользователи Сети пустились в рассуждения о личной жизни Глушко и Королевой, звездные супруги покинули страну и отправились в Турцию. Наташа Королева призналась в своем инстаграм-аккаунте, что им внезапно захотелось продлить лето. Супруги быстро собрались и махнули на моря.

Певица поделилась видеороликом, на котором снято, как супруги заходят в номер отеля. Сотрудники гостиницы хорошо подготовились к встрече звезд: выложили на постели лебедей и сердца из полотенец, не забыв добавить лепестки роз.

Впрочем, некоторым подписчикам Наташи Королевой номер показался слишком простеньким, а лебеди устаревшими. Другие же и вовсе едко заметили, что пара отправилась отдыхать на деньги, полученные за раскрытие секретов на телешоу.

"Аха правильно, денег НТВ заплатили, можно и гульнуть" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ну, не зря же она слезный секрет открывала)))", "Канешна лям рублей", "Сходили на передачка к Лере, застирали трусики, денежки не плохие заработали и Тарзанчик отмаливает свой косячок!"

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Источник — dni.ru
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горилла и мартышка

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