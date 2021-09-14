Стала известна дата индексации пенсий работающим

14.09.2021 | 07:11

Тема индексации пенсий работающим пенсионерам не раз поднималась на прямых линиях с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства называл проблему серьезной, но призывал не торопиться, а для начала найти средства для реализации проекта в бюджете.

В июле 2021 года глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, что в Госдуму уже внесен законопроект об индексации.

«Отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать», — было указано в пояснительной записке к закону.

На этот раз за продвижение закона через Государственную думу РФ взялись коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым. По их мнению, закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

«Законопроект направлен на восстановление индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии. Действие положений статьи 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях» помимо того, что снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодным для государства», — указано в документе, который опубликован на сайте Госдумы.

Для реализации программы потребуется 681,3 миллиарда рублей, заявляют авторы инициативы.