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Период обучения теперь входит в стаж для досрочного выхода на пенсию

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В правительстве РФ утвердили законопроект, позволяющий некоторым категориям граждан досрочно выходить на пенсию.

Теперь в стаж работы, который учитывают при назначении пенсии, будут включать период получения сотрудниками организаций профессионального обучения.

«В стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения и дополнительного образования работников», — указано в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом в законе, который подписал председатель правительства Михаил Мишустин, подчеркивается, что прохождение учебы должно являться условием выполнения работником определенных видов деятельности.

По данным MK.RU, при досрочном назначении страховой пенсии по старости будет учитываться период обучения в районах Крайнего Севера, а также приравненных к нему территориях. Они смогут выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста.

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