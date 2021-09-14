Арбузы назвали провокаторами онкологии

14.09.2021 | 16:06

Специалисты высказывают опасение, что популярная среди россиян ягода может стать причиной развития серьезных заболеваний.

Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов считает, что нитраты, которые недобросовестные производители используют для усиления роста арбузов, могут негативно сказаться на здоровье потребителя, в частности, стать причиной развития онкологии.

«Бахчевые нужно покупать в самый сезон. Раньше срока этого делать не стоит, потому что недобросовестные производители могут при выращивании арбузов добавлять химикаты, то есть нитраты, которые могут вызвать онкологию», — заявил Анатолий Тихонов в беседе с URA.ru.

По словам специалиста, приобретать арбузы стоит только в проверенных местах. В таком случае у покупателя есть хоть какая-то уверенность, что ягода прошла санитарный контроль.

«Нельзя покупать на дорогах, потому что там нет контроля, мы не знаем, откуда были привезены арбузы, плюс, дорога есть дорога, там может быть множество загрязнителей, химикатов, которые, соответственно, попадают на поверхность бахчевых. И мы не знаем, насколько это безопасно», — подчеркнул Тихонов.