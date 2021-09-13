В доме Анастасия Заворотнюк случился праздник

13.09.2021 | 08:10

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" и ее супруг вместе уже 13 лет.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев сегодня, 12 сентября, отмечают очередную годовщину свадьбы. Артистка и спортсмен поженились в 2008 году, устроив скромное торжество для самых близких.

О том, что в доме Анастасии и Петра сегодня маленький праздник, сообщили в инстаграм-аккаунте podderzhka_azavorotnyuk. Этот профиль принадлежит семье актрисы.

В свежей публикации родственники звезды "Моей прекрасной няни" поздравили Заворотнюк и Чернышева. По мнению автора поста, все в этой жизни начинается с любви и веры. Все горести и радости можно делить пополам, вне зависимости от обстоятельств.

"Самое главное в жизни — это знать, что рядом есть любящий, родной человек, который полностью разделяет твою судьбу", – отмечается в тексте поздравления.

Администраторы аккаунта написали также, что в комментариях к публикации поклонники могут поздравить Анастасию и Петра. Все сообщения, обещают авторы, обязательно дойдут до Заворотнюк и Чернышева.

Напомним, аккаунт podderzhka_azavorotnyuk увидел свет в октябре 2019 года. Страница создана, чтобы опровергать слухи о звезде "Моей прекрасной няни".