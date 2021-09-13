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У певицы МакSим останавливалось сердце

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Певица МакSим рассказала, что врачи дважды диагностировали у нее остановку сердца, пока она лежала в коме.

Впервые после тяжелой болезни артистка появилась на людях. Она стала гостьей шоу Ксении Собчак, где подробно рассказала о том, что ей пришлось пережить за это время. По словам певицы, у нее дважды останавливалось сердце, но ситуацию стабилизировали благодаря аппаратам ЭКМО. "Когда я пришла в себя, рассказывали, что дважды у меня останавливалось сердце", – поделилась МакSим.

Когда в прессе появилась информация, что артистку подключили к приборам искусственного жизнеобеспечения, в Сети стали приводить печальную статистику смертности после пребывания на этих аппаратах. Однако для МакSим все закончилось хорошо, певица вошла в небольшой процент тех, кто восстанавливается после аппарата искусственной вентиляции легких.

Также исполнительница хита "Знаешь ли ты" рассказала Ксении Собчак о том, каково это – лежать в коме. По словам артистки, это не похоже ни на какой сон, так как она прекрасно все осознавала, а сейчас помнит произошедшие вокруг события.

В интервью Марина Абросимова рассказала, как относится к недоброжелателям. Напомним, всю болезнь певицы находили те, кто желал смерти певице. Даже популярные издания были готовы заплатить за то, что первыми напишут некролог, а также организовать похороны. МакSим относится ко всему это с юмором, замечая, что люди просто пытались делать свою работу.

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Источник — dni.ru
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