Проверьте себя: медики назвали несколько признаков начинающейся деменции

13.09.2021 | 08:43

Специалисты Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу: в мире насчитывается уже 50 миллионов человек с диагнозом «деменция». Прогнозы неутешительные: по мнению экспертов, к 2030 году это число достигнет 82 миллионов, а к 2050-му и вовсе почти утроится.

Психотерапевт Оксана Плеханова в беседе с «Пятым каналом» раскрыла основные признаки начинающегося заболевания. По словам специалиста, сначала у пациентов наблюдается нарушение текущей памяти.

Плеханова заявила, что человек может отлично помнить, что было в прошлом, но то, что должно произойти или происходит сейчас, он забывает. Еще одним признаком деменции она назвала ухудшение пространственной и хронологической ориентации. Человек на этой стадии деменции может забывать о том, куда положил тот или иной предмет.

Заместитель главного врача ГБУЗ ОПБ им. К. Р. Евграфова врач-психотерапевт Ирина Шатохина рассказала, как можно избежать деменции. По ее словам, она не является неизбежным последствием старения.

Исследования указывают на связь между развитием когнитивных нарушений и факторами риска, обусловленными образом жизни, общими для неинфекционных заболеваний. Это отсутствие физической активности; ожирение; несбалансированное питание; употребление табака и злоупотребление алкоголем; диабет и гипертония в зрелом возрасте; депрессия; низкий уровень образования; социальная изоляция; ухудшение контроля над эмоциональным состоянием и отсутствие умственной активности.

К развитию деменции приводят различные болезни и травмы, которые в первую или вторую очередь вызывают повреждения мозга, такие как болезнь Альцгеймера или инсульт.

При данном синдроме происходит деградация когнитивной функции (то есть способности мыслить) в большей степени, чем это ожидается при нормальном старении. Утрачивается память, способность мышления, понимания, речи и способность ориентироваться, считать, познавать и рассуждать.

Поэтому перво-наперво нужно заняться сохранением своего здоровья по основным группам органов, то есть озаботиться лечением имеющихся хронических заболеваний. Основным предвещающим фактором деменции является сосудистая неполноценность, нарушающая питание мозга. Также должно быть рациональное питание с исключением простых углеводов и жиров. И, конечно же, необходима постоянная работа, которая концентрирует внимание, задействует память. Это изучение чего-либо, чтение литературы, общение, получение положительных эмоций, танцы, любая двигательная активность, прогулки на свежем воздухе.