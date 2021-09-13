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Отцам с 2022 года разрешат получать материнский капитал

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Более 10 миллиардов рублей уже заложены в бюджете, а сам законопроект будет рассмотрен в Государственной думе РФ до конца текущего года, сообщают в Министерстве труда РФ.

«Отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, смогут получать маткапитал с 2022 года. Поправки ведомства в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющие категорию лиц, которые могут рассчитывать на маткапитал, заработают в следующем году», — указывают «Известия» со ссылкой на источники в Минтруде.

Речь о появлении подобного законопроекта велась уже давно. Еще в начале 2021 года документ был разработан по поручению вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

Весной 2021 года законность возможности выплат маткапитала мужчинам, которые воспитывают детей рожденных суррогатной матерью, рассматривал Конституционный суд России.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Восточного экономического форума заявил, что размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго.

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