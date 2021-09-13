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МакSим в подробностях рассказала Собчак о возвращении с того света

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Тяжелая болезнь и чудесное выздоровление певицы Максим стали едва ли не самыми резонансными событиями прошедшего лета.

Почти два месяца Марина Абросимова провела в больнице. За ее состоянием с замиранием сердца следила вся страна. В начале августа наконец появились первые хорошие новости о состоянии тяжелобольной артистки, а 13 августа Абросимову уже выписали из больницы. Более-менее оправившись после болезни, которая едва не стала смертельной, певица Максим подробно рассказала о том, как все происходило в ютуб-шоу "Осторожно: Собчак".

Оказалось, что многих событий артистка просто не помнит из-за своего тяжелого состояния и может говорить о них лишь по рассказам близких. Еще до госпитализации Марина несколько дней пыталась бороться с болезнью самостоятельно. Тесты упорно показывали отсутствие коронавирусной инфекции, поэтому даже при плохом самочувствии Абросимова решилась отправиться на концерт в Казань. Певице пришлось выступать с высокой температурой, впрочем даже этого она не запомнила.

Вернувшись из Казани, Абросимова сразу обратилась к медикам и была экстренно госпитализирована. Сначала певица попала в частную клинику, но спустя какое-то время специалисты признали, что теряют ее, тогда звездную пациентку перевели в 52-ю больницу.

Несмотря на предпринятые меры, поражение легких прогрессировало, поэтому артистку подключили к аппарату ИВЛ, предварительно введя в искусственную кому, а затем и к ЭКМО. Максим призналась, в какой-то момент счет ее жизни велся на минуты, передает РИА ФАН. Не раз возникали опасные осложнения, и медикам приходилось чуть ли не ежедневно менять стратегию по ее спасению. Однако врачам все-таки удалось совершить чудо и вернуть пациентку к жизни.

Сейчас Марина Абросимова все еще восстанавливается после перенесенной болезни. Женщина сильно похудела, ее еще мучает кашель, а на шее и на теле у знаменитости остались большие шрамы от трубок, однако все самое страшное уже позади.

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Источник — dni.ru
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