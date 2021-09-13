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Дочь Меньшова сравнила последнюю встречу с отцом с фильмом ужасов

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Артистка Юлия Меньшова рассказала о последних днях знаменитого родителя.

Актриса Юлия Меньшова, рассказала, как навещала отца, известного режиссера Владимира Меньшова, в реанимации. По словам знаменитости, медики устроили ей встречу с папой после долгих уговоров – находиться в отделении интенсивной терапии посторонним запрещено.

Меньшовой пришлось надеть специальное защитное облачение. "Это было довольно страшно. Это не просто "красная" зона, а такая "бордовая" зона, – рассказала о ситуации в медицинском учреждении артистка. – Надо видеть это место. Это реальный фильм ужасов, понимаете, это фильм-катастрофа. Из серии сериала "Чернобыль", когда гигантские коридоры, где они (измотанные медики – прим. ред.) лежат на этих диванах, лицом вниз, спят – это уровень подвига невероятный".

По словам Меньшовой, отец ее сразу узнал несмотря на костюм, закрывающий большую часть лица. Режиссер взял дочь за руку.

"Мы не могли поговорить, потому что он был под маской, которую нельзя было снимать. Потому что у него сразу падала сатурация", – поведала знаменитость.

Меньшова принесла отцу уху. Блюдо режиссеру приготовили в его любимом ресторане. "Что ты мне привезла?" – спросил у наследницы режиссер, когда с него все же сняли маску. Владимир Валентинович угощению очень обрадовался.

Юлия Меньшова надеялась, что эта ее встреча с папой будет не последней. "Я хотела его подержать за руку, я хотела, чтобы он знал, что мы рядом", – поделилась актриса. Знаменитость рассказала также, что ее родитель сгорел от болезни буквально за две недели. Напомним, легендарный режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий ковида.

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Источник — dni.ru
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