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Более одного миллиона россиян получат льготы на услуги ЖКХ

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Оплата ЖКХ может быть снижена для некоторых категорий граждан.

В настоящее время около трех миллионов российских семей получают помощь от государства в виде субсидий на оплату ЖКХ. Речь идет о тех семьях, в которых расходы на коммунальные услуги превышают установленную планку от общего дохода семьи. В большинстве субъектов РФ эта планка равняется 22%. Коммунальные расходы, превышающие этот порог, оплачиваются за счет региональных бюджетов.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предлагает увеличить число семей-льготников. В ближайшее время депутаты внесут в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект. Если документ будет принят, то дополнительные льготы получат еще более одного миллиона российских семей.

Депутаты предлагают снижать максимальную долю расходов на оплату ЖКХ в доходе семьи по всей России в два этапа: с 2023 года эта планка может снизиться до 18%, а с 2025-го – и вовсе до 15%.

Как сообщил Life, в Министерстве финансов данный законопроект пока не видели, но его готовы рассмотреть по всем правилам, как только он поступит. Если закон будет принят, это поможет гражданам в совокупности сэкономить 25 миллиардов рублей.

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Источник — dni.ru
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