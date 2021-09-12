Сын Иды Галич экстренно госпитализирован после припадка

12.09.2021 | 09:54

В семье известной российской телеведущей случилась беда. Ребенку Галич внезапно стало плохо.

Утром, 8 сентября, у сына Иды Леона случился припадок, похожий на эпилептический. По словам девушки, это были самые страшные несколько минут в ее жизни.

Галич сразу же вызвала бригаду скорой помощи. Медики отвезли их в детскую больницу, где ее сына госпитализировали и сказали, что нужно срочно делать МРТ, дабы исключить кровоизлияние и опухоль.

В настоящий момент о состоянии мальчика ничего не известно. Видеоблогерша переживает, что не смогла заранее распознать болезнь у ребенка, ведь она внимательно следит за его и своим здоровьем.

Ранее Галич признавалась, что как только ее начинает что-то слегка беспокоить в себе, она незамедлительно обращается к врачу. Все дело в том, что блогерша невероятно переживает за свое состояние и имеет слишком хорошее воображение. Так, если она быстро не проходит обследование, то тут же задумывается о смертельных диагнозах.