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Рыдающая сестра певицы Нюши не смогла добиться ответа от Путина

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В Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных награды российским олимпийцам, которые блестяще выступили в Токио.

Чествовал спортсменов лично президент России Владимир Путин. Он обратился к олимпийцам со словами благодарности.

«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Понимаю, как это было непросто, все понимают, как это было непросто, вся страна. Да, пожалуй, в отдельных моментах запредельно трудно, это огромная физическая, эмоциональная нагрузка, как в ходе подготовки, так и в самих олимпийских стартах. И жесткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, они тоже внесли свою лепту в эти трудности. Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды», — заявил президент.

Среди награжденных оказалась и младшая сестра популярной певицы Нюши. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина во время награждения задала президенту вопрос, плачет ли он в особенные моменты.

«Я уже поплакать успела. У меня всегда был вопрос — плачете ли вы в такие моменты? Я вижу, что многих это трогает, но они держатся. И вы в том числе», — цитирует Шурочкину 5-tv.ru. Президент ничего не ответил на слова спортсменки, а лишь слегка улыбнулся в ответ.

Шурочкина призналась, что она старалась сдерживать свои эмоции, но не смогла себя проконтролировать. По ее словам, она испытала «неимоверное счастье» во время встречи с президентом.

«Ты вроде сидел на карантине, готовился к этому, но вдруг ты внезапно осознаешь, что ты рядом с президентом, что твоя мечта сбылась. Вот видите, снова начинаю плакать», — расчувствовалась спортсменка.

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