Отставка Эрнста уже не спасет Первый канал

12.09.2021 | 09:19

Слухи об отставке Константина Эрнста ходят давно. Скандальный блогер Лена Миро высказала свое мнение на этот счет.

По мнению Миро, главу Первого канала нужно было уволить еще несколько лет назад, так как именно его менеджмент обрушил рейтинги некогда главного СМИ страны. Канал терпит многомиллионные убытки именно из-за политики Эрнста, считает Лена Миро. Нынешнюю эфирную сетку не смотрят даже пенсионеры, которые тоже ушли в онлайн. Передачи первого, по мнению Миро "устарели и пропахли нафталином".

Журналистка полагает, что смена руководства в нынешних условиях уже ничего не решит. Заниматься спасением канала нужно было еще 8 лет назад, а сейчас все уже потеряно окончательно. "Смена ничего не решает – вернуть интерес людей к российскому телевидению, на мой взгляд, уже невозможно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заключила Лена Миро.

Стоит отметить, что подписчики ее точку зрения активно разделяют. Они пожаловались, что давно не включают некогда любимый канал. Причем многие комментаторы высказывались довольно жестко. "Никакого развития, от передач реально тошнит", "Эрнста в утиль, канал закрыть", "Костика на пенсию", "Благодаря Первому, я в течении уже многих лет не включаю телевизор", – поделились мнениями комментаторы.

Ранее на Константина Эрнста обрушилась критика, связанная с его женой. На премьере сериала "Вертинский" 33-летнюю Софью Эрнст сравнили с 72-летней Аллой Пугачевой. По мнению общественности, Примадонна выглядит "моложе и стильнее" юной жены главы Первого канала.