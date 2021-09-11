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Ради тяжелобольного Моисеева Пугачева решилась на кулинарный подвиг

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Многие коллеги забыли перенесшего инсульты Бориса Моисеева, но только не Алла Пугачева.

В последние годы жизнь Бориса Моисеева сильно изменилась. Артист так до конца и не оправился после тяжелой болезни, поэтому перестал выходить в свет. Сегодня 67-летний мужчина почти все свое время проводит дома, круг его общения резко сократился, однако самые близкие друзья, в число которых входит и Алла Пугачева, все равно остались рядом.

Примадонна в течение многих лет дружит с артистом и в беде его не забыла. По словам директора исполнителя – Сергея Гороха, Алла Борисовна часто звонит старому другу и интересуется его здоровьем. Услышав голос товарища, певица чувствует себя спокойнее.

В комментарии Blitz.plus представитель Моисеева рассказал, что Пугачева поддерживает тяжелобольного друга не только словом, но и делом. Например, недавно знаменитость передала певцу корзину с фруктами, а также некую сумму денег. В другой раз ради больного друга Пугачева даже отважилась на кулинарный подвиг и прислала артисту два десятка котлет. Подобные знаки внимания сейчас имеют большое значение для Бориса Михайловича.

Что касается других селебрити, то не забывает исполнителя и вдова Иосифа Кобзона. Нелли Михайловна тоже часто звонит и справляется о здоровье некогда популярного артиста.

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Источник — dni.ru
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