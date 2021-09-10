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В ПФР раскрыли подвох с досрочным выходом на пенсию

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В Пенсионном фонде России предупредили россиян о нюансе, который может повлиять на назначение выплат при досрочном выходе на пенсию.

«Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа), сохраняется право досрочного выхода на пенсию», - сообщили в ПФР.

В ведомстве подчеркнули, что к таким работникам относятся педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы и некоторые другие. Минимально необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не увеличивается и в зависимости от конкретной профессии, как и раньше, составляет от 25 до 30 лет.

«Вместе с тем начиная с 2019 года выход на пенсию работников перечисленных профессий определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу», - указали в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Например, для выхода на пенсию сельским медицинским работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если сельский врач выработает необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного возраста – через 3 года, в сентябре 2024-го.

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