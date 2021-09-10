Согласовано: Белорусская область стала реальностью

10.09.2021 | 08:27

В четверг вечером, 9 сентября, прошли трехчасовые переговоры между президентом России Владимиром Путины и главой Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи было сделано несколько громких заявлений.

Эксперты однозначно оценили сказанное лидерами двух стран. Россия и Беларусь не просто взяли курс на сближение, а практически становятся одним целым. Президент России Владимир Путин заявил о предоставлении Минску 630-640 миллионов долларов поддержки.

«Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 млн долларов примерно, около 630-640 млн долларов, может быть», — сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером.

Кроме того, два президента согласовали все 28 программ по Союзному государству, которые планируется одобрить на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

«Речь идет о 28, так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различные областях экономики. На выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построении единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. И сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — отметил Путин.

Главы государств пришли к следующему: до 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии; будет создано общее платёжное и оборонное пространство; открыт общий доступ к госзакупкам; не исключено создание в будущем Союзного парламента России и Белоруссии.