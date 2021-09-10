Разговоры о романе Лепса с Барановской стали сенсацией

10.09.2021 | 08:06

Информация об отношениях артиста и телеведущей взорвали Сеть. Григорий Лепс и Юлия Барановская стали героями очередной сплетни.

Известный ютуб-блогер Anton S распустил громкий слух о том, что Григорий Лепс и Юлия Барановская состоят в любовных отношениях. По словам мужчины, эту информацию ему доложили фанаты в инстаграм-аккаунте. Версия о романе кажется такой нелепой и абсурдной, что даже сам блогер с трудом решился ее озвучить.

С одной стороны, интимная связь между двумя далекими друг от друга публичными личностями — чистое безумие, однако в теории это вполне можно представить. "Барановская спит с Лепсом. Знаете, я верю", — с улыбкой на лице отметил Anton S.

Блогер допустил, что бывшая жена Андрея Аршавина положила глаз на исполнителя хита "Я уеду жить в Лондон". Anton S привык верить в сплетни, которые доходят до его ушей, поэтому принял сенсационную новость за чистую монету. "Данные из тусовки, 100 процентов", — сообщили блогеру авторы слуха про Григория Лепса и Юлию Барановскую.

Народ начал беседовать о возможном романе двух знаменитостей. Бурные обсуждения развязались в комментариях на Youtube. "Из Лепса такой любовник, тут только швабра в помощь", "Юле можно спать, с кем она захочет", "Почему бы не родить от Лепса? Родила и на всю жизнь обеспечена", "Может, подозрения от Гордона хотят отвести", — выразились пользователи Сети. Григорий Лепс и Юлия Барановская теперь не дают им покоя.