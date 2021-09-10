Наташа Королева потеряла ребенка

10.09.2021 | 09:53

Наташа Королева поделилась пережитым несчастьем. Звезда сообщила о том, что у нее случился выкидыш.

У певицы и ее мужа Сергея Глушко есть 19-летний сын Архип. Поклонники звездной пары не понимали, почему супруги не обзаведутся еще наследниками.

В шоу "Секрет на миллион" Наташа Королева поведала, что у них должен был родиться ребенок, но произошло несчастье. Артистка со слезами на глазах поведала о перенесенном горе. Она потеряла ребенка шесть лет назад.

Стриптизер и исполнительница очень ждали малыша. Долгое время Наташа Королева не могла забеременеть, несмотря на попытки ЭКО. Но произошло чудо. И вот, на сроке около трех месяцев, случилось горе. Тогда в Сети прогремел жуткий скандал — в одно из СМИ слили интимные фото артистки с супругом.

Звезду затравили. На почве стресса у исполнительницы произошел нервный срыв, который спровоцировал выкидыш. Она призналась, что тогда не хотела жить. Наташа Королева очень тяжело переживала потерю ребенка.

В настоящее время в доме Наташи Королевой и Тарзана живут их сын с женой Мелиссой. Примечательно, что девушка ради супруга перестала зарабатывать стриптизом.