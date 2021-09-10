«Дырка в легких»: Светлана Хоркина поделилась страшным диагнозом

10.09.2021 | 08:16

Медики диагностировали у гимнастки страшное заболевание. Светлана Хоркина испытала ужас.

42-летняя российская спортсменка Светлана Хоркина — кумир для многих людей, в том числе далеких от спортивной деятельности. За свою жизнь она прошла тернистый карьерный путь, рискуя на соревнованиях собственным здоровьем.

Девятикратная чемпионка мира шла напролом к своим целям, не останавливаясь ни на минуту. Но все могло сложиться совсем иначе. Еще во младенчестве Светлана Хоркина едва не отправилась на тот свет.

Спортсменка рассказала, каким тяжелым физически и морально было ее прошлое. Женщина родилась в семье, которая нуждалась в деньгах. Приходилось жить без изысков, об уютной квартире речи не шло. Ее родители переехали из Мордовии в Белгород, где обосновались во флигеле, предназначенном для хранения сельскохозяйственных инструментов. В раннем детстве Светлане приходилось спать в окружении кусков льда, согревала только печь.

Хоркина появилась на свет очень слабым ребенком. В роддоме маленькую Светлану сломила опасная болезнь. "Была при смерти, дырка в легких", — поделилась в интервью спортсменка. Медицинская помощь не прошла даром. Докторам удалось добиться положительного результата, дыра Светланы Хоркиной затянулась. "Врачи еле вытащили. И слава Богу", — подытожила гимнастка.