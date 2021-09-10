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7 признаков того, что муж хочет развестись

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Психологи назвали несколько признаков, которые помогут женщинам определить - находится ли их брак в серьезной опасности.

По словам специалистов, предупреждающие знаки могут быть разными. А главное - «симптомы» разваливающихся отношений не останутся незамеченными. Брак рушится не в один момент, если дело дошло до развода, значит женщина упустила драгоценное время, не обратив внимание на детали.

Первым, что выдаст охладевший интерес мужчины к своей супруге, станет его свободное время, а точнее его полное отсутствие. Он будет встречаться с друзьями, ездить на рыбалку, но вряд ли захочет отправиться в ресторан со своей второй половинкой.

Психологи отметили, что выдать охладевшие чувства мужа могут частые ссоры, отчужденность, отсутствия желания что-либо вам рассказать и пауза в интимной жизни. Мужчина будет стараться всячески избегать секса.

Еще одним из признаков романа на стороне и отсутствия прежних чувств к жене станет изменение рабочего графика супруга. В его жизни появятся бесконечные вечерние совещания и командировки. Все это говорит о том, что у него нет желания возвращаться домой.

Кроме того, если человеку надоели отношения или он нашел кого-то еще, то верным признаком станут: отсутствие с его стороны желания «работать над проблемой», странности с семейным бюджетом.

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