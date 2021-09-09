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«Все плохо»: вернувшийся с лечения Губин пожаловался на сильные боли

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Андрей Губин прилетел из Египта, где проходил лечение. Певец поделился подробностями своего самочувствия.

Кумир 90-х ведет закрытый образ жизни и не любит давать интервью. Недавно он вернулся в Россию и сделал исключение, поведав о том, как обстоят его дела.

Исполнитель рассказал, что у него большие проблемы со спиной. Андрею Губину не помогли заграничные медики. По словам артиста, в Египте он много плавал и лечился. Но, к сожалению, результатов это не дало. "Со здоровьем у меня по-прежнему все плохо", – поделился певец.

Андрей Губин пожаловался, что у него болит "буквально все". Поэтому звезде приходится много двигаться, чтобы хоть как-то разогнать боль и не сойти с ума. Пока исполнитель не собирается возвращаться на большую сцену.

Кроме того, Андрей Губин посетовал, что его огорчают неадекватные незнакомые люди, которые пишут мерзости в его адрес. Хейтеры замучили знаменитость своими нападками, поэтому артист старается редко включать телефон.

Несмотря на все трудности, Андрей Губин не забросил любимое дело и продолжает трудиться. Он сообщил, что написал несколько хороших композиций. Сейчас певец ищет себе дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте.

Также Андрей Губин рассказал, что в личной жизни у него все в порядке. Он живет с любимой девушкой, личность которой не хочет раскрывать.

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Источник — dni.ru
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