Волочкова раскрыла детали романа с голливудской звездой Джимом Керри

Экс-балерина снова удивила общественность. Анастасия Волочкова призналась в романе с известным на весь мир голливудским актером Джимом Керри.
«Керри прибыл в Москву на частном лайнере ради того, чтобы посмотреть на меня в балете «Жизель» на сцене Большого театра. После постановки прогулялась с актером на Воробьевых горах, но состояла на тот момент в отношениях с Сулейманом Керимовым, поэтому ясно осознавала невозможность отношений с Керри», — поведала балерина в эфире youtube-шоу «ДаДа — НетНет».
Волочкова добавила, что смогла начать отношения с известным на мир комиков только после после расставания с бизнесменом. Для этого она в 2003 году отправилась в США.
«Это очень тяжело, когда отдаешь себе отчет, что у тебя короткие отношения с человеком, в которого ты уже успел влюбиться», — рассказала Анастасия.
Светская львица призналась, что во многом на их отношения повлияли разногласия по месту жительства. Дело в том, что балерина не хотела переезжать в США, а Джим — в Россию.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.