Волочкова раскрыла детали романа с голливудской звездой Джимом Керри

09.09.2021 | 16:30

Экс-балерина снова удивила общественность. Анастасия Волочкова призналась в романе с известным на весь мир голливудским актером Джимом Керри.

«Керри прибыл в Москву на частном лайнере ради того, чтобы посмотреть на меня в балете «Жизель» на сцене Большого театра. После постановки прогулялась с актером на Воробьевых горах, но состояла на тот момент в отношениях с Сулейманом Керимовым, поэтому ясно осознавала невозможность отношений с Керри», — поведала балерина в эфире youtube-шоу «ДаДа — НетНет».

Волочкова добавила, что смогла начать отношения с известным на мир комиков только после после расставания с бизнесменом. Для этого она в 2003 году отправилась в США.

«Это очень тяжело, когда отдаешь себе отчет, что у тебя короткие отношения с человеком, в которого ты уже успел влюбиться», — рассказала Анастасия.

Светская львица призналась, что во многом на их отношения повлияли разногласия по месту жительства. Дело в том, что балерина не хотела переезжать в США, а Джим — в Россию.