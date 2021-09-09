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Visa увеличивает комиссию за оплату в супермаркетах в 2022 году

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На фоне скандала между Wildberries и Visa, руководство платежной системы приняло странное решение.

В 2022 году будет поднята межбанковская комиссия за оплату картами Visa в магазинах, указано

в информационном бюллетене платежной системы, который уже был разослан всем банкам в России.

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сообщил представитель Visa изданию РБК.

В документе указано, что с 1 февраля 2022 года межбанковская комиссия за прием карт в супермаркетах увеличится с 1% до 1,3%. Льготный тариф для крупных супермаркетов останется на уровне 0,5%, но с 1 сентября из него исключили почти все премиальные карты в линейке платежной системы, кроме Visa Platinum Business. Крупные магазины бытовой техники и мебели, а также курьерские службы лишатся льготного тарифа.

Напомним, 17 августа в компании Wildberries заявили о введении дополнительных скидок для покупателей, которые при оплате товаров будут пользоваться российскими платежными системами — картами «Мир», Системой быстрых платежей (СБП) и сервисом SberPay. Это вызвало возмущение в компании Visa.

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