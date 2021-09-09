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Снимок Валерии на фоне подглядывающего Кобзона вызвал возмущение у россиян

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Недавний снимок певицы Валерии, запечатленной на торжестве у Кобзонов, вызвал ажиотаж в Сети.

Накануне певица Валерия поделилась в своем инстаграм-аккаунте кадром с дня рождения Юрия Раппопорта – зятя покойного Иосифа Кобзона. На фото артистка запечатлена вместе с самим именинником, его супругой, Нелли Кобзон и Иосифом Пригожиным. При этом вся честная компания позирует на фоне портрета Иосифа Давыдовича.

Поклонников Валерии возмутил внешний вид певицы, облачившейся в юбку с очень высоким разрезом. В комментариях к снимку возмущенные фолловеры отметили, что негоже стоять "на фоне легенды в трусах".

После того, как "Дни.ру" рассказали своим читателям о негодовании фанатов по отношению к неуместно нарядившейся артистке, в комментариях поднялась новая волна возмущений.

Озлобленные пользователи смачно приложили знаменитость: "Этот набор костей и смехотворно молодящаяся безголосая Валерия всегда была неприятна до ужаса" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Валерия всегда смотрелась беззвкусно и дешево – провинция!", "Валерия– певица! Это полный ***! Ни голоса– ни внешности! Одна дырка, между ног, для выдувания своих неполноценных, не по любви зачатых лягушат".

Впрочем, справедливости ради надо заметить, что нашлись у артистки и немногочисленные защитники, которые отметили, что звезда пришла в таком виде не на похороны, а всего лишь на день рождения.

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Источник — dni.ru
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