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«Гены берут свое»: Джигурда восхитился страдающей от болей дочерью

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В семье Никиты Джигурды и Марины Анисиной произошла большая неприятность.

Накануне эпатажный шоумен поделился со своими подписчиками в "Инстаграме" забавным видео, на котором его дочь Эва-Влада изображает старушку, развлекая мать и всех собравшихся на пляже. Никита Джигурда рассказал, что девочка получила серьезную травму и, даже не зная об этом, продолжала импровизировать.

Во время игры дочь Анисиной сломала лучевую кость левой руки, но конечность не опухла и даже не появилось синяка. Из-за отсутствия видимых признаков Эва-Влада не обращалась к врачу, а продолжала играть в большой теннис и даже участвовала в соревнованиях. Лишь спустя неделю мать уговорила страдающую от боли дочь пойти к врачу. Тогда-то рентген и показал, что случилось страшное.

Джигурда дал понять, что он пребывает в полном восторге от своей сильной наследницы. Артист уверен, что его дочь, мечтающая стать актрисой, уже овладела актерским мастерством, ведь на присланном супругой видео травмированная Эва-Влада развлекает людей на пляже и не проявляет никаких признаков боли.

"Мои гены берут свое!" – написал гордый отец.

Фолловеры шоумена согласились с тем, что девочка обладает талантом, и призвали звездных родителей беречь своих детей.

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Источник — dni.ru
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