Полезное

Сорвался в воду: Симоньян рассказала, кого спасал глава МЧС

Печать

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями трагедии с руководителем МЧС Евгением Зиничевым.

Журналистка отреагировала на скоропостижную кончину главы МЧС и выразила скорбь в связи со случившимся в своем телеграм-канале. По словам Маргариты Симоньян, Евгений Зиничев вместе с оператором стояли на краю выступа.

В какой-то момент оператор поскользнулся и сорвался в воду. Медиаменеджер отметила, что свидетелей ЧП было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло. Евгений Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. "Погиб как спасатель. Земля пухом", – написала Симоньян.

Также стало известно, что Евгения Зиничева вместе с пострадавшим эвакуировали на вертолете. На нем же министра доставили в больницу, но спасти его не удалось, сообщает телеграм-канал Baza.

Когда произошло несчастье, диспетчер полетов передал в единую диспетчерскую службу следующее сообщение. "Вертолет летит в Норильскую больницу №1, требуется два реанимобиля, аппарат ИВЛ и вторая группа крови", – пишет телеграм-канал LIFE SHOT. Через три часа МЧС сообщило о смерти главы ведомства.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень
проявлен наивысший уровень профессионализма.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте