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«Считаю сестрой»: Винер-Усманова рассказала о семье Кабаевой

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Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова высказалась о личной жизни Алины Кабаевой.

Наставница поведала, что у олимпийской чемпионки особенная семья. Она рассказала, что отец спортсменки – известный футболист. Мать же Алины Кабаевой она и вовсе считает родственницей. "Могу назвать собственной сестрой", — заявила Винер-Усманова.

Тренер отметила, что именно родительница помогла Алине Кабаевой стать кумиром миллионов. Она отвела дочь к прославленной наставнице и добилась того, чтобы Винер-Усманова его приняла в свою группу. Дело в том, что изначально девочка показалась ей неперспективной.

Алина Кабаева пришла в спорт довольно поздно – в 11 лет. Но ей удалось расположить к себе строгого и требовательного тренера. В итоге наставница растила юную гимнастку как собственную дочь, а ее мама помогала девочке в тренировках. Винер-Усманова настолько близко была к семье Алин Кабаевой, что они стали "как будто одной крови".

Наставница добавила, что, несмотря на все сложности, Алина Кабаева понимала, что гимнастика – ее призвание, и она должна добиться в этом виде спорта больших результатов.

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Источник — dni.ru
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