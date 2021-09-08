Разрушенный брак вынудил Урганта поделить имущество

08.09.2021 | 14:00

Появились уникальные сведения о трагедии на личном фронте Ивана Урганта. Их озвучили на шоу "Судьба человека".

Отец популярного ведущего поделился яркими воспоминаниями в эфире канала "Россия 1". Андрей Ургант стал гостем шоу "Судьба человека", где рассказал не только о себе, но и о звездном сыне. Мужчина прокомментировал первый брак своего наследника. Иван Ургант страстно влюбился в Карину Авдееву после окончания школы.

Избранница была старше его на пять-шесть лет, однако это не стало помехой для очарованного юноши. Иван Ургант пригласил пассию знакомиться с родителями, а она повела себя неожиданным образом. Карина Авдеева попросила у главы семейства сигарету, а затем закурила, словно бы совсем не пыталась понравиться будущему свекру.

В программе "Судьба человека" Андрей Ургант признался, что сын никогда не просил у него рекомендаций о девушках. Он просто приводил их знакомиться, самостоятельно принимая решение о дальнейшем развитии отношений. Карина Авдеева все же прочно вошла в жизнь Ивана Урганта и они поженились.

Увы, долго этот союз не продержался. Через месяц после начала совместной жизни у них произошел скандал, их брак рухнул в одночасье из-за раздела имущества. "Они начали делить двухкассетный магнитофон", — объявил Андрей Львович в шоу Судьба человека". Не сумев найти общий язык с женой, Иван Ургант решился на развод. Так закончился его первый серьезный и бурный роман.