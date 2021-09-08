Многодетным хотят дать возможность бесплатного проезда

08.09.2021 | 11:52

Социально ориентированная инициатива поступила от Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

Чиновница направила обращение главе Минтранса Виталию Савельеву. Она попросила обеспечить многодетные семьи возможностью бесплатного проезда по платным автодорогам.

Волынец констатировала, что согласно федеральному закону, от платы за проезд помимо специальных транспортных средств и транспорта общего пользования освобождаются и другие категории пользователей. А определяют их собственники платных автодорог или публичный партнер.

Также в документе отмечается, что владелец платной дороги вправе устанавливать дополнительно отдельные категории пользователей, которые могут проезжать по льготному проезду или бесплатно. Так, было предложено внести изменения в закон при упоминании льгот для многодетных семей.

Напомним, ранее в Госдуму поступило предложение ввести пособие для овдовевших пенсионеров. Согласно нынешнему законодательству оставшийся без супруга пенсионер может перейти на пенсию скончавшегося мужа (жены).