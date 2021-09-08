Полезное

Многодетным хотят дать возможность бесплатного проезда

Печать

Социально ориентированная инициатива поступила от Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

Чиновница направила обращение главе Минтранса Виталию Савельеву. Она попросила обеспечить многодетные семьи возможностью бесплатного проезда по платным автодорогам.

Волынец констатировала, что согласно федеральному закону, от платы за проезд помимо специальных транспортных средств и транспорта общего пользования освобождаются и другие категории пользователей. А определяют их собственники платных автодорог или публичный партнер.

Также в документе отмечается, что владелец платной дороги вправе устанавливать дополнительно отдельные категории пользователей, которые могут проезжать по льготному проезду или бесплатно. Так, было предложено внести изменения в закон при упоминании льгот для многодетных семей.

Напомним, ранее в Госдуму поступило предложение ввести пособие для овдовевших пенсионеров. Согласно нынешнему законодательству оставшийся без супруга пенсионер может перейти на пенсию скончавшегося мужа (жены).

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вы уже достали со своими многодетными, учителями, врачами... У нас других категорий граждан не существует что ли?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте