Анастасия Волочкова готовится получить сотни миллионов рублей

08.09.2021 | 14:47

Накануне адвокат Анастасии Волочковой выступил с громким заявлением. Он рассказал, что Большой театр привлечен к административной ответственности. Балерина не получила право на досрочную пенсию, и нарушения были подтверждены прокуратурой.

Юрист подчеркнул, что по поданной жалобе уже было вынесено решение. Все материалы дела направлены в полицию. Теперь сотрудники проведут проверку на предмет фальсификации заявления балерины. В суде знаменитость и ее адвокат заявляют сразу несколько требований.

Анастасия Волочкова потребовала, чтобы все необходимые отчисления были произведены в пенсионный фонд. Также она намерена взыскать с руководства Большого театра заработную плату, которую якобы она должна была получить за 17 лет. Сумма пока уточняется. Еще одним пунктом является признание незаконными всех актов, по которым звезда потеряла работу без сохранения заработной платы.

Помимо всего прочего, появилась информация о том, что балерина и ее защитник намерены получить 200 миллионов рублей от Большого театра в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. Юрист отметил, что уголовного дела пока нет. После проверки в полиции будет принято решение о том, что делать дальше. Однако адвокат убежден, что их шансы на победу крайне высоки, а его предположение о нарушении уже подтвердила прокуратура.

Защитник Анастасии Волочковой рассказал, что пока Большой театр никак не попытался разрешить ситуацию. Он рассказал, что у руководства есть свой взгляд на проблему. Сотрудники объяснили, что не платили балерине зарплату потому, что она не работала. При этом специалист утверждает, что они не предлагали Анастасии роли, а выплачивать деньги были обязаны.