82-летняя Федосеева-Шукшина снова готовится отправиться под венец

08.09.2021 | 09:33

Пожилая артистка получила предложение о замужестве после развода с Бари Алибасовым. Лидия Федосеева-Шукшина еще даст фору молодым.

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину рано списывать со счетов. В 82 года она становится завидной невестой вопреки всем и вся. Выяснилось, что Бари Алибасов не готов отпустить экс-супругу в свободное плавание, поэтому практически сразу после развода предложил ей вновь пожениться. Как утверждает сам музыкант, брак был расторгнут для того, чтобы его имуществом не завладели корыстные родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Основатель группы "На-на" задумал скорее распределить свое наследство, а затем узаконить отношения с дамой сердца. "Мы с тобой снова пойдем в ЗАГС и женимся. Теперь до конца жизней уже будем вместе!" — заявил Бари Алибасов бывшей жене. Федосеева-Шукшина не стала противоречить артисту и согласилась с его идеей в провокационной манере.

"Обязательно пойду! Короночку надену с розочками на голове, и мы заново женимся", — отреагировала кинодива. В шутку она отметила, что уже купила свадебный наряд. Кроме того, Лидия Федосеева-Шукшина назвала мысль Бари Алибасова гениальной.

Известно, что сейчас бывшие супруги не пересекаются. Последний раз они общались вживую в начале января. Тем не менее Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов часто разговаривают по телефону. Происходит это ежедневно, а иногда разговоров так недостает, что они звонят друг другу по два-три раза в сутки.