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Внучке Валентины Талызиной пришлось забыть мечту из-за грозящей инвалидности

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Внучка актрисы Валентины Талызиной, Анастасия, играет в популярном сериале "Патриот". 22-летней наследнице звезды досталась в ситкоме одна из главных ролей.

Между тем в раннем возрасте Анастасия хотела стать балериной. Танцами Талызина-младшая занималась с трех лет. Педагоги очень хвалили внучку актрисы и говорили, что у нее настоящий дар.

Балету Анастасия отдала 12 лет жизни. Она училась в танцевальной академии и выходила на сцену Большого театра. К сожалению, стать примой девушке было не суждено. Из-за множественных травм, всего их было семь, у Талызиной-младшей появились серьезные проблемы со здоровьем.

Однажды доктор поставил Насте ультиматум. "Если ты сейчас продолжишь заниматься, дальше я тебя увижу в инвалидном кресле, выбор за тобой", – сказал медик.

Документы из балетной академии пришлось забрать. Анастасию перевели в обычную общеобразовательную школу, но с театральным уклоном. В новом учебном заведении внучке актрисы очень понравилось.

В 2020-м Анастасия Талызина окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. 22-летняя актриса уверяет, что знаменитая бабушка не помогала ей поступать в вуз. Валентина Илларионовна не давала никаких советов и подсказок внучке, не смотрела ее программу. По словам Насти, Валентина Талызина, воспитывая ее, дарила ей полную свободу. Дескать, хочешь — иди и делай.

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Источник — dni.ru
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