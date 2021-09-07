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Влюблялись миллионы: что-то серьезно изменило внешность актрисы Вертинской

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76-летняя артистка живет в своем роскошном подмосковном особняке затворницей. Большую часть времени она посвящает внукам. Звезда поучаствовала в программе "На даче" Первого канала.

Анастасия Вертинская перебралась в большой дом порядка года назад. Устав от столичной суеты, знаменитость сняла трехэтажный коттедж у воды. А потом она осознала, что хочет купить свою загородную недвижимость.

К поискам жилья актрисе помогал сын Степан Михалков. На участке возле дома семьи есть грядки с овощами, которые радуют потом домочадцев своей натуральностью, вкусом и свежестью.

Поклонники обратили на то, как выглядит Анастасия Вертинская. Раньше артистка была настоящей красавицей, в которую влюблялись миллионы мужчин СССР. Поговаривают, что звезда "Человека-амфибии" не единожды ложилась под нож пластического хирурга. Россияне были шокированы внешним видом актрисы.

Многие посчитали, что Анастасия Вертинская переборщила с пластикой. Они сошлись во мнении, что она никого не делает краше. "Губы лепешки неподвижные... Ужас", – высказался один из пользователей Сети.

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Источник — dni.ru
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