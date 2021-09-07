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Выплаченные трудящимися в ПФР деньги должны отдавать родственникам

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Повышение пенсионного возраста вызвало недовольство у большей части населения России. Многие сетовали на то, что людям будет труднее дожить до пенсии, ради которой они трудились всю жизнь.

Печальными данными, которые лишь подтвердили это предположение, поделилась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причем 80% умерших составляют мужчины.

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% - это мужская часть населения», - заявила Голикова.

Ее слова вызвали критику со стороны депутата Государственной думы Сергея Миронова. Политик считает, что в России необходимо ввести наследование пенсий, а также вернуть прежний пенсионный возраст.

«Вице-премьер расписалась в том, что пенсионная реформа сделала так, что сотни тысяч мужчин не доживают до пенсии. Простите, а что нам говорили, когда эту реформу принимали? Нужно возвращать прежний пенсионный возраст, а также вводить наследование пенсий. Люди работают всю свою жизнь, а фактически — горбатятся до гробовой доски. Выплаченные ими деньги государство обязано отдавать родственникам» — отметил Миронов в своем facebook-аккаунте.

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