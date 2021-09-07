Полезное

Стало известно о планах приватизации госкомпаний

Печать

В нашей стране необходимо срочно сократить присутствие государства в экономике. По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, сложившаяся ситуация может привести к беде.

Государство было обязано присутствовать в экономике после кризиса 2008-2009 годов, но в период

посткризисного развития такая «терапия» несет в себе много рисков в случае, если вовремя ее не свернуть, предполагает Кудрин.

«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — говорится в статье главы Счетной палаты РФ, опубликованной в журнале «Компания».

Кудрин видит единственный выход - приватизацию, которая даст предприятиям эффективных собственников, что положительно скажется на результатах отдельных организаций и повысит эффективность экономики в целом.

«Большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники. Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!» - заявил экономист.

Кудрин отметил, что компании с госучастием менее пластичны в плане управления. По его словам, они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

приватизацию, которая даст предприятиям эффективных собственников
где они эффективные собственники, все заводы подробили и распродали

penzainform.ru писал(a):

компании с госучастием
хоть какая то стабильность

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте