Стало известно о планах приватизации госкомпаний

07.09.2021 | 07:16

В нашей стране необходимо срочно сократить присутствие государства в экономике. По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, сложившаяся ситуация может привести к беде.

Государство было обязано присутствовать в экономике после кризиса 2008-2009 годов, но в период

посткризисного развития такая «терапия» несет в себе много рисков в случае, если вовремя ее не свернуть, предполагает Кудрин.

«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — говорится в статье главы Счетной палаты РФ, опубликованной в журнале «Компания».

Кудрин видит единственный выход - приватизацию, которая даст предприятиям эффективных собственников, что положительно скажется на результатах отдельных организаций и повысит эффективность экономики в целом.

«Большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники. Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!» - заявил экономист.

Кудрин отметил, что компании с госучастием менее пластичны в плане управления. По его словам, они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники.