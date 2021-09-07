Медики спасают любовника Собчак

07.09.2021 | 06:50

Евгений Папунаишвили – знаменитый хореограф, участник проекта "Танцы со звездами". Одной из его партнерш там была Ксения Собчак. Потом у них случился короткий, но очень яркий роман – даже жили вместе. Теперь же Евгений выйдет на паркет не скоро – он попал в в больницу...

Беда пришла, откуда не ждали. "Абсолютно счастливое и насыщенное яркими событиями 2 сентября. Следующий день вообще был очень важным, – поделился 39-летний Евгений. – Утром кофе, душ, наклоняюсь за одеждой, а дальше помню только адскую боль в спине и понимаю, что лежу на полу и не могу встать".

"У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы, – признался танцор. – Привезли в Склифосовского. Куча анализов, обследований, и два дня в горизонтальном положении. Вчера, слава Богу, первый раз удалось встать и немного пройтись, пока как улитка".

Папунаишили до сих пор очень тепло отзывается о Собчак. "Говорить, что этого не было… Много было счастливых периодов в жизни, и это был один из самых счастливых. У меня сейчас прекрасная жизнь, прекрасные отношения. У нее – прекрасная семья. Это здорово!" – грустно замечал Папунаишили еще недавно.

Напомним, десять лет назад, после разрыва отношений, Ксения заявляла прессе, что, мол, зареклась от брака: "Теперь мне даже замуж не хочется. Женя избавил меня от этого комплекса".