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ФАС хочет наказать крупные продуктовые сети за морковь

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверки в крупнейших торговых сетях.

Этим летом россияне заметили существенное подорожание моркови, капусты, лука и картофеля. Граждане обратились в ФАС, чтобы в ведомстве разобрались, из-за чего выросли цены на продукты, и законно ли это. С августа антимонопольщики проводят проверки в крупных продуктовых сетях – "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните".

В итоге рязанское управление ФАС возбудило дело против АО "Тандер" ("Магнит") и ООО "Агроторг" ("Пятерочка"). Ссылаясь на полученные данные, в ведомстве заявили, что эти магазины "устанавливали существенную торговую наценку" на плодоовощную продукцию – свыше 50% и 100%.

Если нарушение антимонопольного законодательства подтвердится, "Магниту" и "Пятерочке" придется заплатить штраф, согласно статье 14.31 КоАП РФ (для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для организаций – до одного миллиона рублей).

"В случае с антимонопольным делом против рязанских "Магнита" и "Пятерочки" речь скорее идет о попытке административного давления на сети: снижайте цены, а не то замучаем проверками", – высказал мнение председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в беседе с изданием.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что ситуация с ростом цен на продукты непростая. По его словам, правительство постоянно занимается причинами подорожания необходимых для граждан товаров.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Привлекут к ответственности, а цена такая же и останется. Всё это было уже с бензином, гречкой. Для простых людей в лучшую сторону ничего не меняется. В начале нам говорили о том, что стоимость выросла из за кончины старого урожая. Появился на прилавках новый урожай российской моркови. Однако цена не изменилась.

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