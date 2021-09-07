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Энрике Иглесиас навсегда останется в сердцах миллионов поклонников

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Знаменитый певец Энрике Иглесиас заявил об уходе со сцены. 17 сентября выйдет последний альбом артиста под названием "Финал", символизирующий точку в карьере музыканта.

Многочисленные фанаты прощаются с певцом навсегда. Они не могут поверить, что Энрике Иглесиас решился бросить дело всей своей жизни. Для многих мужчина стал кумиром, который навсегда останется в сердце.

Инстаграм-аккаунт певца разрывается от эмоциональных комментариев. Поклонники артиста толкуют, что вынудило горячего испанца сбежать от работы. Некоторые считают, что Энрике Иглесиас хочет посвятить время семье — своей гражданской жене Анне Курниковой и троим детям. Ходят слухи, что певец собирается узаконить отношения с избранницей и избавить влюбленных в него фанаток от пустых надежд.

Уход Энрике Иглесиаса заставил народ рыдать. Это стало понятно по плачущим смайликам, которые люди оставили в личном блоге артиста. Сильно расстроились те, у кого музыка мужчины вызывает теплые воспоминания из прошлого.

"Ты великий, Энрике. Мы многому научились из твоих песен и до сих пор учимся", "Я не хочу, чтобы все закончилось", "Стоп. Я не могу. Энрике, нет", "Пожалуйста, никогда не заканчивай с пением", "Легенда навсегда", — выразились пользователи Сети.

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Источник — dni.ru
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