Жан-Поль Бельмондо: не стало легенды большого кино

06.09.2021 | 17:48

Мировой кинематограф понес невосполнимую потерю. На 89 году жизни скончался известный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо.

В настоящий момент причина смерти артиста устанавливается, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его актера.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Он дебютировал в кино в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны». Знаковой работой артиста стала роль секретного агента Жосса Бомона в фильме «Профессионал».

Бельмондо играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, исполнил в общей сложности около сотни ролей. С 2001 по 2008 годы не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку.

В 2015 году заявил об окончании кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.